Вольф рассказал о важном эксперименте «Мерседеса» на Гран-при Бразилии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о важном для команды эксперименте на предстоящем Гран-при Бразилии. Вольф считает, что команда может разделить детали между своими гонщиками, чтобы определить эффективность новинок.

«Я всегда открыт к мнению гонщиков. Например, Джордж Расселл выберет в Бразилии новое днище, а Льюис Хэмилтон, возможно, захочет вернуться к старому. Мы обязательно поговорим с ними и узнаем, что они выберут.

Возможно, в аэродинамическом пакете есть что-то, чего мы не понимаем, потому что у нас было две крупные аварии в одном и том же повороте в Остине. Но потом у нас также была авария на старой машине.

В Бразилии будет интересный эксперимент, чтобы убедиться, есть ли нестабильность на высокой или низкой скорости. Не думаю, что мы сейчас можем просто сказать, что один пакет лучше другого», — приводит слова Вольфа Autosport.