Джо Сейвуд предположил, что катарская компания выкупит у «Ауди» «Кик-Заубер»

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд высказал предположение, что некая катарская компания в скором времени выкупит у «Ауди» команду «Кик-Заубер» или долю в ней и что в Хинвиле могут отсрочить переход на собственные моторы.

«Я ожидаю некоего поглощения «Кик-Заубера» катарской компанией и предполагаю, что об этом может быть объявлено в Дохе через несколько недель. Катар владеет большой частью «Фольксвагена» (материнской компании «Ауди». — Прим. «Чемпионата»), и, хотя немецкая фирма сейчас не так уж увлечена Формулой-1, её любят катарцы. Не знаю, что будет с двигателями «Ауди», но, полагаю, команда может немного задержаться на моторах «Феррари», если немецкие силовые агрегаты окажутся недостаточно хороши. Единственный человек, который точно знает это, — Маттиа Бинотто, напомню, специалист по двигателям», — написал Сейвуд в своём блоге.