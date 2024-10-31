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Отстранили пилота NASCAR, который намеренно выбил соперника и отправил его в больницу

Отстранили пилота NASCAR, который намеренно выбил соперника и отправил его в больницу
Коннер Джонс
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Национальная ассоциация гонок сток-каров (NASCAR) отстранила на одну гонку Коннера Джонса, ранее намеренно устроившего аварию, после которой его соперник — Мэтт Миллз — оказался в больнице.

Речь идёт об инциденте, произошедшем в минувший уикенд в гонке третьего дивизиона ассоциации — NASCAR Craftsman Truck Series — на овале «Хомстед-Майами Спидвей». Инцидент произошёл на 75-м круге гонки — Джонс ударил пикап Миллза, после чего тот врезался в отбойник и загорелся.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Миллз самостоятельно покинул кабину, но позже был доставлен в госпиталь, где провёл две ночи из-за того, что надышался угарным газом. Мэтт быстро восстановился и был выписан из больницы.

Джонс позже выпустил заявление, в котором извинился за свой поступок. «Я недооценил значение своих действий и глубоко сожалею. Хотел бы принести свои искренние извинения Мэтту, Niece Motorsports, NASCAR и своей собственной команде ThorSport Racing за своё неспортивное поведение», — сказано в сообщении.

Напомним, на этой неделе состоится предпоследний уикенд сезона NASCAR — соревнования пройдут на шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей» и определят финалистов в каждом из трёх дивизионов. В главном из них — NASCAR Cup Series — на данный момент известны двое финалистов: двукратный чемпион Джоуи Логано и Тайлер Реддик, выступающий за команду легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

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