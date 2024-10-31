Джо Сейвуд: McLaren Group на грани продажи принадлежащей правительству Абу-Даби компании

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд раскрыл информацию о внушительном денежном бонусе для высокопоставленного руководителя «Макларена» и о том, что доля McLaren Group может быть продана принадлежащей правительству Абу-Даби компании.

«Companies House раскрыла, что самый высокооплачиваемый руководитель команды «Макларен» получил за прошлый год внушительный бонус в $ 34 млн. Можно предположить, что речь о Заке Брауне и что это комиссионные, выплаченные ему за спонсорские сделки, которые он заключил.

У команды, скорее всего, скоро появится новый совладелец, поскольку McLaren Group, которой принадлежат 2/3 команды, находится на грани продажи фирме CYVN Holdings, принадлежащей правительству Абу-Даби. Размер пакета пока не ясен, но предполагается, что это не будет контрольный пакет акций, поскольку принадлежащий правительству Бахрейна Mumtalakat останется основным владельцем компании, хотя CYVN будет контролировать проблемный автомобильный бизнес», — написал Сейвуд в своём блоге.