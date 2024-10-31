Брандл объяснил, почему «Ред Булл» будет сложно уволить Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл настаивает, что «Ред Булл» будет непросто уволить Серхио Переса из-за большой коммерческой составляющей его контракта. Так Брандл прокомментировал недавнее заявление Хельмута Марко о бесполезности контракта в случае плохих результатов.

«Есть контракт. Существует Комиссия по признанию контрактов, где они все зарегистрированы, и вы не можете просто так их разорвать. Вы можете договориться пойти разными путями или что-то в этом роде. Но нельзя просто сказать: «О да, они заменят его в мгновение ока», потому что есть соглашения, и есть коммерция. В таких делах завязана большая коммерция.

Он идеально подходит Максу Ферстаппену, когда он в форме, как было в первых двух гонках, где он финишировал вторым. Вот что им нужно от него. Но я не думаю, что Серхио или команда могли бы просто… То же самое касается и Даниэля Риккардо, давайте будем честны: наступает момент, когда это просто больше невыносимо.

Но посмотрим, один приличный результат, и этого будет достаточно ещё на несколько гонок», — приводит слова Брандла Planet F1.