Чемпион Формулы-1 — о манёврах Ферстаппена на ГП Мексики: это было в стиле Дика Дастардли

Легендарный автогонщик, чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл раскритиковал трёхкратного победителя серии из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена за грубую оборону на Гран-при Мексики.
«Чем больше правил вы вводите, тем больше лазеек создаёте, это словно большая банка червей. Он правильно получил штраф, но были ли именно 10 секунд верным решением, не знаю. Но второй ход, который он сделал, был просто глупым. Это был трюк в стиле Дика Дастардли, Макс просто разогнался до вершины апекса и вывел Ландо с трассы, у которого не было особого выбора.
Это был глупый пилотаж от Макса, и он подвёл себя. У него такой талант и огромный соревновательный дух, но я не думаю, что то, что он сделал, было тем, чем можно было гордиться», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.
Ранее Деймон заявил, что Макс Ферстаппен не способен гоняться честно.