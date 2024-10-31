Баррикелло негативно отреагировал на предстоящий заезд Хэмилтона в болиде Сенны

Вице-чемпион мира бразилец Рубенс Баррикелло прокомментировал новость о том, что звёздный британец Льюис Хэмилтон сядет за руль болида Айртона Сенны на предстоящем Гран-при Бразилии.

Напомним, Хэмилтон проедется на автодроме «Интерлагос» за рулём «Макларена» 1990 года, на котором Айртон Сенна завоевал второй из своих трёх чемпионских титулов.

Баррикелло ответил на пост фаната, раскритиковавшего мероприятие.

Болельщик: «Если кто и заслуживает управлять машиной Сенны в Бразилии, так это Рубенс Баррикелло. У него была история с Айртоном Сенной и намного лучше, чем у Хэмилтона.

Баррикелло: «Согласен».