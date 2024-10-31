Марко оказался впечатлён выступлением Лоусона на Гран-при в США и в Мексике

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оказался впечатлён выступлениями новозеландского гонщика Лиама Лоусона на Гран-при США и Мексики. Это были первые Гран-при после замены Даниэля Риккардо в составе «РБ».

«Лиам Лоусон очень уверенно вернулся в США и финишировал девятым. Меня также впечатлило то, как он стабильно улучшался в Мексике. Если бы не неудачный круг [Юки] Цуноды, Лиам прошёл бы в третий сегмент. На данный момент Лоусон доказал свои качества и подтвердил оказанное ему доверие», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, заменит ли Лоусон Переса до конца сезона-2024.