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Марк Маркес: финал MotoGP в Валенсии следует отменить по этическим причинам

Марк Маркес: финал MotoGP в Валенсии следует отменить по этическим причинам
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31-летний легендарный испанский мотогонщик и шестикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес заявил, что 20-й этап MotoGP в Валенсии следует отменить по этическим причинам из-за последствий сильнейших наводнений на юго-востоке Испании. К данному часу известно о 92 погибших.

Фото: Steve Wobser/Getty Images

«На мой взгляд, финальную гонку в Валенсии следует отменить по этическим причинам. Теперь организаторам предстоит встретиться и принять решение, но, если бы это зависело от меня, я бы уже решил: гонку следует перенести в другое место. Единственная идея, которая имела бы смысл, заключалась бы в том, чтобы все доходы от этапа пошли семьям пострадавших… глядя на кадры из Испании… если можно собрать деньги, чтобы помочь пострадавшим людям, то это будет единственный логичный вариант.

Мне как испанцу очень трудно увидеть эти новости и изображения с последствиями. Мы знаем, что территория вокруг трассы сильно повреждена, но тратить деньги на её ремонт нет смысла. Ресурсы должны идти на помощь людям», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.

Также ранее официально стало известно, что тесты Формулы-Е, которые были запланированы в Валенсии 7 ноября. Финальный этап MotoGP должен состояться 15 по 17 ноября. Судьба финальной гонки пока неизвестна.

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