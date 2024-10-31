Экс-пилот Ф-1: если бы все гонялись как Ферстаппен, это был бы хаос

Британский бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик Джолион Палмер высказался об агрессивном вождении трёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Мексики.

«Мы не хотим, чтобы борьба за титул была такой. Мы просто хотим честной борьбы. Нечестное пилотирование действительно влияет на гонку, и такого не должно быть в Ф-1.

Если бы все гонялись как Ферстаппен, это был бы хаос. Это неспортивно, Макс попросту пытался опередить Ландо любой ценой. И 10-секундный штраф это меньшее, что он мог получить. Наказание абсолютно оправданно», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.