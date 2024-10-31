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Карлос Сайнс объяснил, почему «Феррари» может одержать победу в Кубке конструкторов

Карлос Сайнс объяснил, почему «Феррари» может одержать победу в Кубке конструкторов
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Испанский гонщик Формулы-1 из команды «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу шансов итальянского коллектива одержать победу в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Я думаю, что мы вместе с Шарлем [Леклером] верим, что победить в Кубке конструкторов возможно, и на самом деле говорим об этом всё чаще. Мы подбадриваем друг друга, зная, что есть шанс, и мы такие: «Да, давай». У нас хорошие отношения, и я думаю, мы оба понимаем, что есть шанс, и мы оба знаем, что находимся в хорошей ситуации в нашем темпе и пилотировании. Одна из ключевых вещей заключается в нашей последовательности и в том, чтобы оба гонщика всегда были на высоких позициях.

В Мексике мы проделали действительно хорошую работу на сложной трассе, где преодолели хаос первых двух сегментов квалификации, где всё могло пойти как правильно, так и неправильно. Так что нам просто нужно держаться в этой борьбе. И, как сказал Шарль, не стоит увлекаться этим, потому что это не зависит только от нас. Ведь учитывая, насколько быстры «Макларены», мы немного зависим от них. Но будем продолжать делать всё возможное и поддерживать друг друга, чтобы победить», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

Ранее отец Карлоса высказался в поддержку пострадавших в наводнении в Испании.

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