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«Ты ведь чемпион мира». Зак Браун обратился с упрёком к Ферстаппену после ГП Мексики

«Ты ведь чемпион мира». Зак Браун обратился с упрёком к Ферстаппену после ГП Мексики
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Глава «Макларена» Зак Браун высказался об агрессивном вождении трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Мексики.

Напомним, нидерландец получил два 10-секундных штрафа за борьбу с пилотом «Макларена» британцем Ландо Норрисом.

«Я считаю, что это возмутительно. Макс великолепный гонщик. Вам не нужно считать, что так можно гоняться. Ты ведь чемпион мира, так и гоняйся. Это было не нужно, да и к тому же подвергло всех опасности. Штраф были более чем оправданны. Снимаю шляпу перед стюардами ФИА. Давайте гоняться чисто», — приводит слова Брауна Viaplay.

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