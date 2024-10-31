В «Мерседесе» назвали «экстремальную» причину проблем Расселла в гонке в Мексике

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал об «экстремальной» причине проблем пилота команды Джорджа Расселла во время гонки на Гран-при Мексики. Как оказалось, во время одного из обгонов на трассе Расселл повредил переднее крыло и левый закрылок, который оказался в неудачном положении.

«У нас были довольно удобные кадры с трансляции, которые показали, что именно произошло у Джорджа. Он готовился к обгону, из-за которого ему пришлось сместиться к середине трассы. Там есть большая неровность, и он врезался в неё на полной скорости. Когда у вас активно DRS, машина едет быстрее, потому что у вас меньшее сопротивление, но вы также теряете большую нагрузку на заднее крыло, из-за чего переднее крыло сильнее прижимается к трассе.

Машина буквально лежит на асфальте, из-за чего и произошёл удар об эту неровность, и одной только ударной нагрузки было достаточно, чтобы закрылок вышел из строя. Теперь нам нужно убедиться, что подобное не повторится. Автомобиль должен переносить такие удары, но это был совершенно экстремальный случай.

Нам очень повезло, что закрылок не отвалился, что происходит, если у вас был контакт с кем-то. Джордж потерял большую часть прижимной силы машины. Продолжать гонку в таких условиях было безопасно, но это означало, что у него была сильная недостаточная поворачиваемость и ему пришлось сражаться с машиной», — приводит слова Шовлина издание Racingnews365.

В Мексике Расселл занял пятое место, а его напарник Хэмилтон финишировал четвёртым.