«Глупость». Британский стюард ГП Мексики ответил на обвинение в предвзятости к Ферстаппену

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт, вошедший в число стюардов Гран-при Мексики, ответил на обвинения в предвзятости к трёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену.

Напомним, нидерландец получил два 10-секундных штрафа, чем остались недовольны «Ред Булл» и отец Ферстаппена, заявивший о необходимости проверки стюардов.

«Кажется, проблема предвзятых британских стюардов была всегда. Но мы придерживаемся правил и рекомендаций ФИА. Вот как мы должны судить гонки на трассе. Говорить, что это «предвзято» — абсолютная глупость. Мы изо всех сил стараемся оставаться справедливыми.

Есть стили пилотирования, которые не считаются нормальными. И ситуация в Мексике показала, что мы были правы. Помимо меня, стюардами также были американцы, бельгийцы и бразильцы», — приводит слова Херберта Action Network.