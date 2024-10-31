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Хилл: Ферстаппен волен делать всё, что вздумается, потому что Хорнер всегда его защищает

Хилл: Ферстаппен волен делать всё, что вздумается, потому что Хорнер всегда его защищает
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Британский автогонщик и чемпион 1996 года Деймон Хилл заявил, что проблема в поведении трёхкратного чемпиона серии в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена в том, что руководство австрийского коллектива в лице Кристиана Хорнера всегда встаёт на сторону нидерландца.

«Никогда не было никаких попыток публично раскритиковать своего гонщика так, чтобы другие люди узнали о его недостатках… Кристиан всегда защищает Макса. Макс, кажется, волен делать всё, что ему вздумается – его команда никогда не будет критиковать то, как он пилотирует на трассе.

Я думаю, что, если вы участвуете в Формуле-1, возможно, это нормально защищать пилота на кублике, но на самом деле в какой-то момент должен быть серьёзный разговор внутри боксов. Ответственность команды также заключается в том, чтобы внести свой вклад в отношение гонщика к другим на трассе», — приводит слова Хилла издание PlanetF1.

Ранее Деймон сравнил пилотаж Ферстаппена с вымышленным персонажем.

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