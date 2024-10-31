На АвтоВАЗе пообещали внедрить автопилот в свои автомобили в 2030-х годах

Руководитель по научно-исследовательской работе АвтоВАЗа Константин Котляров заявил, что в 2030-х годах компания планирует внедрить технологию автопилота в свои автомобили. В то же время, по словам Котлярова, необходимо решить ряд проблем.

«На сегодняшний день по электронике абсолютно всё понятно. Коротко отвечаю — в тридцатые годы. У нас зимняя страна, и нынешние автопилоты ориентируются по разметке на дорогах. Что у нас с разметкой, особенно зимой, вам рассказывать не надо.

Также он добавил, что в данный момент не решены некоторые этические вопросы работы беспилотной техники. «Водитель принимает такие решения спонтанно. А программист должен на каком-то основании это прописать. Этот вопрос тормозит сегодня весь мир, но, разумеется, это будет решено», — приводит слова Котлярова ТАСС.

Напомним, в апреле президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о работе над беспилотным автомобилем Lada, которая идёт совместно с НАМИ.