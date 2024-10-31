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Хэмилтон намекнул, что его карьера в Формуле-1 будет более продолжительной, чем у Алонсо

Хэмилтон намекнул, что его карьера в Формуле-1 будет более продолжительной, чем у Алонсо
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон намекнул, что его карьера в Формуле-1, вероятно, будет более продолжительной, чем у его бывшего напарника по «Макларену» Фернандо Алонсо.

Хэмилтону задали вопрос, сможет ли он побить рекорд Алонсо в 400 Гран-при в Формуле-1.

«Зависит от того, как далеко он зайдёт. Я, вероятно, пробуду здесь дольше, чем он», — приводит ответ пилота «Мерседеса» Planet F1.

Ранее 43-летний Алонсо заявил, что останется в Формуле-1 как минимум до 45 лет. У испанского гонщика есть двухлетний контракт с «Астон Мартин». Хэмилтон, которому в январе исполнится 40 лет, со следующего года будет выступать за итальянскую команду «Феррари».

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