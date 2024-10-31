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«Мерседесу» может грозить необычно строгое наказание на Гран-при Бразилии

«Мерседесу» может грозить необычно строгое наказание на Гран-при Бразилии
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что немецкой команде может грозить на Гран-при Бразилии необычно строгое наказание в виде старта обеих машин с пит-лейна. Это произойдёт, если команде придётся ещё раз нарушить правило комендантского часа, чтобы, например, починить попавшую в аварию машину. В этом сезоне у команд Формулы-1 есть только два джокера, позволяющих без последствий нарушить комендантский час, но «Мерседес» уже использовал оба своих – в Венгрии и в Мексике.

«Нам пришлось нарушить комендантский час, чтобы собрать машину Джорджа Расселла, а это разрешено делать только два раза в год. Это был наш второй раз, так что больше такой роскоши мы себе позволить не можем. Команда работала до самого утра, спала несколько часов и снова возвращалась к работе.

Это была отличная работа в боксах. Как только бригада Льюиса Хэмилтона подготовила его машину, все перешли к Джорджу. Только так можно добиться почти невозможного — собрать машину ночью всего за несколько часов.

Если нам придётся делать это в следующую пятницу вечером — наказание фактически определено в спортивном регламенте — обе машины должны стартовать с пит-лейна. Скрестим пальцы, чтобы мы не оказались в такой ситуации», — приводит слова Шовлина Planet F1.

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