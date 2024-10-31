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Эдди Джордан — о Ферстаппене: когда надевает шлем, у него вырастают рога

Эдди Джордан — о Ферстаппене: когда надевает шлем, у него вырастают рога
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан частично согласился с критикой в адрес Макса Ферстаппена за грубую борьбу на трассе, но отметил, что в этом суть пилота «Ред Булл», которую он перенял от отца Йоса.

«Он был очень крут в Мексике. Мы знаем, что он замаскированный Михаэль Шумахер. Макс — просто демон, когда садится в машину. Он надевает шлем, и у него вырастают рога. Никто не может его обогнать. Думаю, в Мексике они [судьи] дали ему хорошую затрещину. Надеюсь, он извлечёт из этого урок, потому что некоторые вещи, которые мы увидели, не обязательно то, что мы хотели бы видеть.

Тем не менее это стиль Макса. Он не собирается что-то менять. Вероятно, он перенял это от Йоса», — сказал Джордан в своём подкасте Formula for Success.

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