Вассёр объяснил, что помогло «Феррари» вернуться в число лидеров

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что итальянская команда добилась прогресса благодаря тому, что не слишком задумывалась об общей ситуации в зачёте Кубка конструкторов, сосредоточившись на ближайших гонках.

«Я думаю, для нас важно не отвлекаться. Но мы уже несколько месяцев назад чётко поняли, что нужно сосредоточиться на своей работе, на машине, на управлении командой, идти от гонки к гонке, а не думать об общей картине. И я думаю, что сегодня это приносит свои плоды», — приводит слова Вассёра журналист Адам Купер.

После 20 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 47 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий вышедшую на второе место итальянскую команду «Феррари» на 29 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 44 очка от «Макларена».