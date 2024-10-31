Джордж Расселл заявил, что порадовался жёсткому штрафу Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл раскритиковал Макса Ферстаппена за жёсткую борьбу с Ландо Норрисом на Гран-при Мексики, а также заявил, что он рад штрафу, который получил гонщик «Ред Булл».

«Было приятно побороться [в Мексике] с Хэмилтоном. С Льюисом всегда приятно сражаться, потому что он действует жёстко, но честно. Но мы видели некоторые манёвры, которые просто… это выходит за рамки шоу или спорта, это просто в какой-то степени нечестно.

Можно ещё говорить, что в первом моменте, может, было 60/40. Но такого, как в последнем, я не видел, наверное, с Бразилии [2021]. Я рад, что виновные в этих инцидентах были наказаны, и подозреваю, что в Бразилии не удастся избежать наказания за то, что мы видели в Мексике и Остине», — приводит слова Расселла PlanetF1.