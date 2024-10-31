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Марко сделал категоричное заявление о возможном увольнении Переса до конца сезона

Марко сделал категоричное заявление о возможном увольнении Переса до конца сезона
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Серхио Перес гарантированно проведёт остаток сезона-2024 в составе австрийской команды.

«На данный момент Перес в безопасности на следующие четыре Гран-при, решения по составу будут приняты только после Абу-Даби», — приводит слова Марко RacingNews365.

Серхио Перес довольно слабо проводит этот сезон. Во многом из-за этого «Ред Булл» опустился на третье место в командном зачёте, имея на своём счету 512 очков после 20 этапов сезона-2024. У «Феррари», идущей на втором месте, — 537, а у «Макларена» — 566. Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 362 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 315 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (291 очко).

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