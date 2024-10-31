Серхио Перес получит от «Ред Булл» новое шасси на Гран-при Бразилии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что Серхио Перес получит новое шасси на Гран-при Бразилии.

«Мы расследовали все его жалобы на проблемы с тормозами и шасси. Думаю, он получит новое шасси, чтобы успокоиться насчёт этого», — приводит слова Марко RacingNews365.

Напомним, на домашнем Гран-при Мексики Серхио Перес не вышел даже из первого сегмента квалификации, а в гонке получил штраф за нарушение правил старта, затем повредил машину в борьбе с Лиамом Лоусоном и финишировал на 17-м месте.

В настоящий момент лидер «Ред Булл» Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 362 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 315 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (291 очко). У Переса 150 очков.