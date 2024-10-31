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Марко назвал пилота Формулы-2, который всегда был быстрее Колапинто

Марко назвал пилота Формулы-2, который всегда был быстрее Колапинто
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко настаивает, что занимающий на данный момент второе место в Формуле-2 Исак Хаджар готов к переходу в Формулу-1 и что он всегда был быстрее сенсационного открытия этого сезона – гонщика «Уильямса» Франко Колапинто.

«Он, безусловно, готов к Формуле-1. Он был быстрее Франко Колапинто во всех младших сериях. Но на постсезонных тестах будет несколько гонщиков, которых можно было бы рассматривать на следующий год», — приводит слова Марко RacingNews365.

Ранее нидерландский комментатор Джек Плой заявил, что «Ред Булл» намерен предложить € 20 млн «Уильямсу» за выкуп контракта аргентинца Франко Колапинто.

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