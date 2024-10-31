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«Пока ничего не слышал об этом». Ферстаппен — о замене мотора на Гран-при Бразилии

«Пока ничего не слышал об этом». Ферстаппен — о замене мотора на Гран-при Бразилии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ничего не слышал о планируемой командой замене двигателя на его машине на Гран-при Бразилии, о чём ранее говорил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

«Я пока ничего не слышал об этом. Это не обсуждалось, но я знаю, что в какой-то момент мне придётся поставить новый. Так что посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Race Fans.

Напомним, на тренировках Гран-при Мексики у Ферстаппена были проблемы с двигателем. Максу поставили другой, ранее использовавшийся мотор, поэтому он не получил штраф за его замену.

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 362 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 315 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (291 очко).

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