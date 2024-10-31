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«Я знаю, что делаю». Ферстаппен ответил своим критикам

«Я знаю, что делаю». Ферстаппен ответил своим критикам
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил своим критикам, обвиняющим его в излишне жёстком стиле вождения, проявившемся в борьбе с Ландо Норрисом на Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Это мой 10-й год в Формуле-1, и я уже слышал это всё за свою карьеру. Думаю, я знаю, что делаю», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 GP Blog.

Напомним, на Гран-при Мексики Ферстаппен получил двойной штраф «+10 секунд» за выдавливание с трассы Ландо Норриса и выезд за пределы трассы с получением преимущества.

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 362 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 315 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (291 очко).

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