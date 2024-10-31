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Лиам Лоусон: я в Формуле-1 не для того, чтобы заводить друзей

Лиам Лоусон: я в Формуле-1 не для того, чтобы заводить друзей
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Пилот «РБ» Лиам Лоусон ясно дал понять, что не собирается менять свой подход к гонкам после скандального инцидента с Серхио Пересом на трассе Гран-при Мехико, где он жёстко боролся с гонщиком «Ред Булл» и показал ему средний палец.

«Моё отношение к гонкам не изменится, я всегда буду таким. Но если я совершаю ошибки, то всегда буду учиться на них, и, очевидно, в Мексике я совершил ошибку, и я вынесу из неё урок.

Мы немного поговорили после гонки. Думаю, это была борьба на трассе, и я, конечно, извинился за то, что сделал после инцидента. Но если говорить о борьбе, которая произошла на трассе, то это был гоночный инцидент.

У меня нет цели наживать врагов. Но в то же время я здесь не для того, чтобы заводить друзей, я здесь для того, чтобы побеждать», — приводит слова Лоусона F1i.

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