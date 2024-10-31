Хэмилтон появился в паддоке Гран-при Бразилии в футболке с изображением Сенны

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон появился в паддоке Гран-при Бразилии в футболке с изображением местного героя и своего кумира Айртона Сенны.

Льюис Хэмилтон Фото: IMAGO/TASS

Отметим, что в этом году исполнилось 30 лет со дня трагической гибели Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1994 года в Имоле. Сообщество Формулы-1 уже несколько раз почтило память бразильского гонщика. В эти выходные Льюис Хэмилтон проедется на автодроме «Интерлагос» в Бразилии за рулём болида «Макларен» MP4/5B 1990 года, на котором Айртон Сенна завоевал второй из своих трёх чемпионских титулов. Таким образом Хэмилтон почтит память Сенны.

Ранее четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель пилотировал «Макларен» Сенны 1993 года во время уикенда Гран-при Эмилии-Романьи. Там же гонщики провели церемонию, надев футболки с изображением Сенны. В Монако «Макларен» использовал уникальную жёлто-зелёно-синюю ливрею в честь Айртона.