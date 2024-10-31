Култхард — о Ферстаппене: в каждом спорте нужны любимчики и злодеи

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что Макс Ферстаппен не изменит свой подход к гонкам, несмотря на жёсткие штрафы от стюардов ФИА.

«Ферстаппен готов двигать границы, чтобы узнать, где проходят линии допустимого. Я думаю, это в его ДНК. Часть его успеха заключается в том, что знает каждый гонщик, что он должен бороться с огнём с помощью огня.

Думаю, после Остина эти штрафы были неизбежны, но я ни капельки не думаю, что Макс будет делать что-то по-другому в подобной ситуации. Когда машина едет на большой скорости, вы не знаете, кто впереди, пока не доберётесь до апекса. Единственный способ узнать — попробовать, поэтому я не ожидаю, что он вообще изменится, и на самом деле факт в том, что он отличается от всех других. В каждом виде спорта нужны любимчики и злодеи, а все остальные между ними», — сказал Култхард в подкасте Formula for Success.