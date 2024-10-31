Норрис рассказал, что не хочет говорить с Ферстаппеном после их борьбы в Мексике

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что не разговаривал с Максом Ферстаппеном после инцидента на Гран-при Мексики. Ландо отметил, что не уважает то, что Макс делает на трассе, но его уважение к Ферстаппену как к личности и к его достижениям по-прежнему остаётся сильным.

«Мы не говорили, и не думаю, что нам это нужно. Мне нечего ему сказать. Я по-прежнему испытываю огромное уважение к Максу и всему, чего он достиг. Но у меня нет уважения к тому, что он сделал на прошлых выходных. Но не мне с ним разговаривать. Я не его учитель, не его наставник или что-то в этом роде.

Макс знает, что ему нужно делать. Он знает, что поступил неправильно, в глубине души он это знает. И это ему нужно измениться, а не мне», — приводит слова Норриса GP Blog.