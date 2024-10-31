Норрис ответил, повлияет ли борьба с Ферстаппеном на их отношения

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о жёсткой манере борьбы Макса Ферстаппена и о том, повлияет ли это на их дружеские отношения.

«Я ещё в Мексике сказал, что хочу чистые и честные гонки. И это то, что я делаю, то, как я гоняюсь. Именно так я всегда соревновался на протяжении своей карьеры. Не мне меняться, а другой стороне. Но это не от меня зависит. Не я устанавливаю правила, не я решаю о вынесении штрафов, я этого не делал. Я просто еду. Стюарды видят гонку, и они хорошо справились.

Тут ничего личного. Он хочет выиграть чемпионат, я хочу выиграть чемпионат. Но способ, которым он может выиграть чемпионат, сильно отличается от того, как мне нужно выиграть чемпионат. Изменит ли это наши отношения… Скорее всего, немного, но это не то, на чём я сейчас концентрируюсь и о чём беспокоюсь», — приводит слова Норриса Sky Sports.