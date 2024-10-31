Хэмилтон сравнил борьбу Ферстаппена и Норриса с 2021 годом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе Макса Ферстаппена с Ландо Норрисом, сравнив её с ситуацией 2021 года, когда он сам жёстко боролся с Максом за чемпионский титул.

«Считаю ли я манеру езды Ферстаппена опасной? Просто переслушайте мои комментарии по радио в тот день. На самом деле я не хочу вникать в это. В данный момент это не имеет ко мне никакого отношения. Вы должны задать этот вопрос этим двоим, потому это касается их. Но я не думаю, что вы заметите большую разницу между нынешней ситуацией и 2021 годом. Это почти одно и то же.

Очевидно, последняя пара лет не всегда была такой захватывающей, поскольку Макс просто лидировал. Но думаю, что фанатам было по-настоящему интересно узнать, что будет в конце года. У Ландо всё ещё есть возможность отыграться. Я где-то читал, что он должен набирать на 11 очков больше в каждой гонке или что-то в этом роде, что, безусловно, возможно, учитывая их результаты.

Мы все знаем Макса и его сильные стороны и не можем назвать слишком много слабых сторон, если таковые вообще имеются. И, конечно же, есть Ландо, который действительно оказался на высоте и стал лидером команды.

На самом деле я не тратил слишком много времени на то, чтобы следить за их борьбой, за тем, где и когда находились их машины. Очевидно, все знают о том, что произошло в последней гонке или в двух последних гонках, но у каждого будет своё мнение по этому поводу. Но да, я с нетерпением жду, что произойдёт в следующих гонках. Надеюсь, что у меня будет хороший обзор с моего места, чтобы наблюдать за всем этим, поскольку они будут впереди», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.