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Перес заявил, что проедет Гран-при Бразилии со старым днищем

Перес заявил, что проедет Гран-при Бразилии со старым днищем
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что выступит на Гран-при Бразилии со старым днищем.

«У нас его [нового] сейчас нет. Надеюсь, появится к этапу в Вегасе.

Не идеальная ситуация, но, очевидно, команда делает всё, что может. Нас тоже это коснулось, сейчас столько инцидентов. Команда выкладывается на полную.

Все хотят понять, куда ушёл темп. В Мексике он был слабым, и, думаю, мы понимаем многие причины. Я очень надеюсь, что здесь мы сможем объединиться как команда и выйти на нужный уровень», — приводит слова Переса RacingNews365.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Перес получит на Гран-при Бразилии новое шасси.

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 362 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 315 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (291 очко). У Серхио Переса 250 очков.

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