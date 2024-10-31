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Организаторы выкатили на трассу «Интерлагос» гигантский шлем Айртона Сенны

Организаторы выкатили на трассу «Интерлагос» гигантский шлем Айртона Сенны
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Организаторы Гран-при Бразилии выкатили на трассу «Интерлагос» гигантский шлем местного героя, трёхкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны. В нём поместились действующие и бывшие гонщики Формулы-1, в том числе четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Гигантский шлем Сенны

Гигантский шлем Сенны

Фото: Clive Mason/Getty Images

Отметим, что в этом году исполнилось 30 лет со дня трагической гибели Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1994 года в Имоле. Сообщество Формулы-1 уже несколько раз почтило память бразильского гонщика. В эти выходные Льюис Хэмилтон проедется на автодроме «Интерлагос» в Бразилии за рулём болида «Макларен» MP4/5B 1990 года, на котором Айртон Сенна завоевал второй из своих трёх чемпионских титулов. Таким образом Хэмилтон почтит память Сенны.

Гран-при Бразилии пройдёт в Сан-Паулу с 1 по 3 ноября.

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