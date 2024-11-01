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Бэтмобиль из «Тёмного рыцаря» выпустят ограниченной серией. Цена — около $ 3 млн

Бэтмобиль из «Тёмного рыцаря» выпустят ограниченной серией. Цена — около $ 3 млн
Бэтмобиль от Action Vehicle Engineering
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Компания Action Vehicle Engineering создала точную реплику Бэтмобиля из трилогии Кристофера Нолана («Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»). Автомобиль, получивший название Tumbler, создан по лицензии Warner Bros. к 85-летию Бэтмена.

Бэтмобиль от Action Vehicle Engineering

Бэтмобиль от Action Vehicle Engineering

Фото: brucewaynex.com

Бэтмобиль построен на стальной раме с панелями из стали, кевлара, стекловолокна и карбона. В движение машина приводится 6,2-литровым двигателем LS3 V8 от General Motors, его мощность — 525 лошадиных сил. Автомобиль при этом не сертифицирован для дорог общего пользования. Машина будет выпущена тиражом в 10 экземпляров, стоимость автомобиля — $ 2,99 млн.

Бэтмобиль от Action Vehicle Engineering

Бэтмобиль от Action Vehicle Engineering

Фото: brucewaynex.com

Отметим, что Action Vehicle Engineering известна и другими проектами из известных фильмов. В портфолио компании, например, автомобиль с открытыми колёсами в стиле истребителя из «Звёздных войн» и машина в стиле шлема Дарта Вейдера.

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