Бэтмобиль из «Тёмного рыцаря» выпустят ограниченной серией. Цена — около $ 3 млн

Компания Action Vehicle Engineering создала точную реплику Бэтмобиля из трилогии Кристофера Нолана («Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»). Автомобиль, получивший название Tumbler, создан по лицензии Warner Bros. к 85-летию Бэтмена.

Бэтмобиль от Action Vehicle Engineering Фото: brucewaynex.com

Бэтмобиль построен на стальной раме с панелями из стали, кевлара, стекловолокна и карбона. В движение машина приводится 6,2-литровым двигателем LS3 V8 от General Motors, его мощность — 525 лошадиных сил. Автомобиль при этом не сертифицирован для дорог общего пользования. Машина будет выпущена тиражом в 10 экземпляров, стоимость автомобиля — $ 2,99 млн.

Бэтмобиль от Action Vehicle Engineering Фото: brucewaynex.com

Отметим, что Action Vehicle Engineering известна и другими проектами из известных фильмов. В портфолио компании, например, автомобиль с открытыми колёсами в стиле истребителя из «Звёздных войн» и машина в стиле шлема Дарта Вейдера.