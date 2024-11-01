Монтойя: будь я в «Ред Булл», то давил бы на Переса, чтобы он ушёл из Формулы-1

49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя призвал «Ред Булл» оказать давление на Серхио Переса, чтобы тот покинул команду.

«Если бы я был в «Ред Булл», то давил бы на него, чтобы он ушёл из Формулы-1.

Но на месте Переса я бы сказал: «У меня ещё один год по контракту. Я выдержу его. Работайте со мной, а не против меня».

Я искренне считал, что Чеко проведёт в Мексике потрясающую гонку. Перед гонкой я разговаривал с кем-то на стартовой решетке и сказал: «Могу поспорить, что Чеко сегодня финиширует как минимум восьмым». Я действительно думал, что у него хватит темпа, чтобы сделать это, но он допустил такую простую ошибку [на старте]. Он встал слишком далеко впереди на стартовой решётке. Он был на полмашины дальше. Это просто показывает, под каким давлением он находится», — приводит слова Монтойи GP Blog.