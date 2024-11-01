Историческая трасса Формулы-1 начала процесс получения аккредитации ФИА

Автодром Кьялами начал процесс получения аккредитации первого уровня от Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы вернуть Гран-при Южной Африки в календарь Формулы-1. Об этом сообщает RacingNews365.

Трасса в Кьялами имеет долгую историю в Формуле-1: первый Гран-при прошёл на ней в 1967 году, а последний — 31 год назад. Ранее Формула-1 выражала заинтересованность в возвращении на африканский континент, однако отсутствие соответствующих стандартам трасс препятствовало этому процессу.

Сообщается, что руководство автодрома обратилось в компанию Apex Circuit Design, чтобы провести реконструкцию трассы и подвести её под стандарты Формулы-1. Эта компания имеет в своём портфолио подготовку трассы Международного автодрома Майами, где ежегодно проводится Гран-при Формулы-1.

Кроме того, министр спорта, искусств и культуры ЮАР Гейтон Маккензи недавно встретился в Азербайджане с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.