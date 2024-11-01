Мартин Брандл встал на защиту стюардов от ядовитых фанатов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался в защиту стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) от давления со стороны команд и пилотов, а также от нападок болельщиков.

«Большинство инцидентов или аварий имеют уникальные особенности, и, как и в любом виде спорта, требуется мнение и интерпретация судьи. Многомиллиардный мир Формулы-1, в отличие от большинства глобальных видов спорта, на удивление не имеет профессионального корпуса судей, которые были бы подготовлены должным образом и получали вознаграждение за свою работу.

Состав стюардов меняется в течение сезона. В последние годы их стало меньше, но на каждом этапе в коллегию входит бывший гонщик. Они, по сути, трудятся волонтёрами, не получая за это зарплату, им оплачивают только расходы, и в целом они выполняют свою работу хорошо. При этом на них оказывается давление со стороны команд и гонщиков, особенно во время радиопереговоров и интервью после гонок. Также на них льётся яд, распространяемый в социальных сетях, где их обвиняют в предвзятости, причём почти всегда это делают фанаты, которые сами сильно предвзяты», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.