Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен назвал слабое место команды «Ред Булл»

Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен назвал слабое место чемпионской команды «Ред Булл», а также выразил уверенность, что за победу на Гран-при Бразилии поборются «Макларен» и «Феррари».

«Я всегда говорил, что для любой команды критически важно, чтобы оба гонщика выступали стабильно. Это оказалось слабым местом «Ред Булл». Макс Ферстаппен выиграл 7 из первых 10 гонок сезона, захватил уверенное лидерство в чемпионате, но с июня не выиграл ни одной гонки. Тем временем его напарник Чеко Перес не поднимался на подиум с Гран-при Китая в конце апреля, из-за чего Максу пришлось отбиваться от соперников из двух команд — «Макларена» и «Феррари».

«Феррари» проделала после летнего перерыва блестящую работу. Я ожидаю, что Шарль Леклер отыграется в Бразилии, а Ландо Норрис заручится полной поддержкой «Макларена» и также будет претендовать на победу. Он всё ещё надеется догнать Макса в чемпионате, но Шарль догоняет самого Ландо! Это будут захватывающие выходные», — приводит слова Хаккинена GP Blog.