Ферстаппен — о своём наказании за брань: то, что говорил Леклер в Мексике, хуже

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о штрафе в виде общественных работ, который он получил за ненормативную лексику во время официальной пресс-конференции ФИА. Нидерландец обратил внимание, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер позволил себе более резкие слова в Мексике.

«Герберт высказывал мнение о моих словах на пресс-конференции, но я не слышал его после пресс-конференции в Мексике. На самом деле то, что сказал Леклер, хуже того, что говорил я. Это была гораздо более важная встреча с журналистами, на которой присутствовало больше людей. Но, знаете, я не собираюсь тратить на это время. Что есть, то есть», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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