Макс Ферстаппен: я не выдавливал Ландо с трассы

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал очередной комментарий по поводу инцидента с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

«Я ничего не делал специально. Они не могут заглянуть мне в голову и с уверенностью о чём-то заявлять. Это довольно экстремальное обвинение с их стороны, что я совершил ту аварию умышленно, потому что я не выдавливал Ландо с трассы. Мы просто гонялись, вот и всё», — приводит слова Ферстаппена Мotorsport.

Ферстаппен был оштрафован дважды по 10 секунд за два инцидента, в которых он вынудил своего соперника Ландо Норриса съехать с трассы, что вызвало беспокойство у многих коллег из-за его агрессивного стиля вождения в борьбе за титул.