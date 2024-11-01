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«Это уже слишком». Леклер — о Ферстаппене во время жёсткой борьбы с Норрисом в Мексике

«Это уже слишком». Леклер — о Ферстаппене во время жёсткой борьбы с Норрисом в Мексике
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о жёсткой борьбе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Ландо Норрисом из «Макларена» на Гран-при Мексики. При этом Шарль предположил, что, будь на месте Макса другие пилоты, они поступили бы так же. Напомним, Ферстаппен получил два штрафа по 10 секунд.

«Что касается второго инцидента с Ландо, то это уже слишком. Но, как мне кажется, любой на его месте мог бы поступить точно так же, поскольку ведётся борьба за титул чемпиона мира. Думаю, было бы очень неверно говорить, что в такой ситуации пилоты будут действовать по-другому», — приводит слова Леклера RaceFans.

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