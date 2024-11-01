Валттери Боттас утверждает, что политика играет свою роль в составе пилотов на 2025 год

Финский пилот швейцарского гоночного коллектива «Кик-Заубер» Валттери Боттас утверждает, что задержка с объявлением состава команды на 2025 год происходит по политическим причинам.

Швейцарская команда «Кик-Заубер», которую в 2026 году приобретет «Ауди», — единственная команда, которая ещё не подтвердила состав пилотов на 2025 год, и Боттас — один из многих, кто ждёт звонка.

«Проблема этого вида спорта в том, что ты никогда не знаешь, что происходит на заднем плане. Там всегда много политики.

Мы говорим о большой корпоративной компании, большом бизнесе. Есть много причин для принятия решений, таких как состав водителей. Все, что я могу сделать сейчас, это довериться Маттиа и его словам, а там посмотрим», — приводит слова Боттаса Рlanetf1.