«РБ» может быть переименована в следующем году, представлено новое название

Команда Формулы-1 «РБ» в 2025 году должна получить новое название. Об этом информирует венгерское издание FormulaHu со ссылкой на источник. Сообщается, что в следующем сезоне гоночный коллектив может называться Racing Bulls. Ожидается, что изменится также и дизайн автомобилей, в котором более заметную роль будет играть логотип материнской компании — бык.

Кроме того, уточняется, что команда сохранит ключевых спонсоров — Visa и Cash App, логотипы которых, вероятно, останутся, но будут меньше. Изменения должны упростить её спонсорскую и маркетинговую деятельность.

Ранее пилот «РБ» Лиам Лоусон ясно дал понять, что не собирается менять свой подход к гонкам после скандального инцидента с Серхио Пересом на трассе Гран-при Мехико.

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