Расселл — о пилотировании Ферстаппена: он всегда был агрессивен

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о манере пилотирования гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, на предыдущем этапе Формулы-1 Гран-при Мексики нидерландец получил два штрафа по 10 секунд за жёсткую борьбу с Ландо Норрисом («Макларен»).

«Он трёхкратный чемпион мира и знает что делает. В этом нет никаких сомнений. Макс — жёсткий гонщик, он всегда был агрессивен, и это, как мне кажется, здорово», — приводит слова Расселла RaceFans.

Ранее о борьбе Ферстаппена с Норрисом во время Гран-при Мексики мнением поделился пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.

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