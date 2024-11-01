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Окон и Хюлькенберг смогут дебютировать в новых командах на шинных тестах в Абу-Даби

Окон и Хюлькенберг смогут дебютировать в новых командах на шинных тестах в Абу-Даби
Эстебан Окон
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон проведёт дебютный заезд за рулём «Хааса» уже в декабре 2024 года, на тестах шин в Абу-Даби. Об этом сообщил руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу перед Гран-при Бразилии. ОБ этом сообщает портал formu1a.

Его напарник по команде в 2025 году Оливер Берман сядет за руль как «новичок» в тот же день, поскольку он всё ещё имеет соответствующий статус, так как пока принял участие только в двух гонках в Формуле-1.

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, который в скором времени покинет состав команды, также выступит в Абу-Даби за новый для себя коллектив команды «Кик-Заубер», но по-прежнему неизвестно, кто именно составит ему компанию в другом болиде.

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