Ландо Норрис: возможно, я слишком вежлив и иногда расплачиваюсь за это

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своей манере пилотирования.

«Я всегда стремился к честным гонкам. Наверное, я уже говорил об этом в прошлый уикенд — возможно, я слишком вежлив, независимо от того, атакую или защищаюсь. Но я всегда принимал правильные решения. Иногда расплачиваюсь за то, что был недостаточно агрессивен, но остальное зависит не от меня. Даже если этого не осознаёшь, бывают моменты, когда нужно избежать потенциальной аварии. Возможно, по телевизору этого и не видно», — приводит слова Норриса Motorsport.

Ранее о жёсткой борьбе Норриса и Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Мексики высказался пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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