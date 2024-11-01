Расселл: штраф Ферстаппена в Мексике был правильным, он не может с этим спорить

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о жёсткой борьбе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Мексики. Нидерландец тогда получил два штрафа по 10 секунд.

«Если выходишь за рамки, получаешь наказание. При этом когда ты на пределе, то добиваешься чего-то грандиозного. На прошлой неделе Макс вышел за рамки и был оштрафован. Раньше он был на пределе и не допускал такого. Так что он знает что делает. Думаю, штраф на прошлой неделе был правильным, и он не может с этим спорить», — приводит слова Расселла издание RaceFans.

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