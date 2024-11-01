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«Феррари» объявила о предстоящем расставании с Робертом Шварцманом

«Феррари» объявила о предстоящем расставании с Робертом Шварцманом
Роберт Шварцман
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Босс программы гиперкаров «Феррари», руководитель программы в гонках на выносливость Антонелло Колетта сообщил, что российский гонщик, выступающий по израильской лицензии, Роберт Шварцман намерен завершить отношения с «Феррари». Ожидается, что пилот продолжит карьеру в серии IndyCar.

«Он решил сделать другой выбор. Максимальное уважение с нашей стороны», — приводит слова Колетты Sportscar365.

Как сообщалось ранее, российско-израильский гонщик в 2025 году начнёт новую главу в своей спортивной карьере за итальянскую команду «Према». Первым пилотом этой команды является британец Каллум Айлотт.

Также Колетта выразил надежду на то, что польский пилот Роберт Кубица в конце концов решит остаться в составе AF Corse (Феррари) после того, как в начале года высказал сомнения относительно продления своих отношений с итальянской командой.

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