Отец Сайнса отреагировал на слух, что сын не перешёл в «Ред Булл» из-за папы Ферстаппена

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, прокомментировал мнение экс-пилота Мартина Брандла о причине, по которой его сын не окажется в «Ред Булл» в 2025 году. Ранее Брандл говорил, что Сайнс-младший не перейдёт в австрийскую команду якобы из-за плохих отношений Сайнса-старшего и отца гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йоса.

«Конечно, нужно уважать любое мнение. Но между мной и Йосом Ферстаппеном нет плохих отношений. Более того, в 2024 году он дебютировал в ралли, и мы неоднократно говорили с ним об этом», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.

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